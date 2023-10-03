В Белгородской области сбили три воздушные цели над Грайворонским городским округом

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 3 октября. Три воздушные цели сбили над Грайворонским городским округом в Белгородской области, предварительно, после падения обломков повреждены 12 частных домов.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В небе над Грайворонским городским округом сбито три воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал он.

Губернатор уточнил, что при падении обломков повреждения получили 12 частных домовладений: выбиты окна, посечены крыши и заборы, а также хозпостройки. Подворовой обход продолжат в светлое время суток.