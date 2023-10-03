В Мордовии арестовали газовщика после отравления газом 37 человек

Подозреваемый не признал свою причастность к произошедшему

ТАСС, 3 октября. Работник газораспределительной станции, подозреваемый в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего в Мордовии пострадали 37 человек, заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда Саранска.

"Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по РМ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении работника газораспределительной станции Торбеевского линейно-производственного управления магистральных газопроводов 47-летнего Зубанкова Е., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.

Как следует из ходатайства следователя, 21 сентября Зубанков совместно с другими работниками газораспределительной станции Торбеевского ЛПУ МГ был направлен в Краснослободск для выполнения работ по заправке емкости - хранилища газораспределительной станции одорантом, химическим веществом, который используется в качестве примеси к газу для придачи ему неприятного специфического запаха, предупреждающего о наличии газа в воздухе.

"Следствием Зубанкову инкриминируется то, что он в ходе осуществления указанной технологической операции, действуя совместно с другими работниками, грубо нарушил требования инструкции по охране труда при обращении с вредными химическими веществами. Вследствие этого произошел значительный сброс паров одоранта в атмосферу в границах Краснослободска", - говорится в сообщении.

В результате произошедшего пострадали люди, находившиеся в непосредственной близости от газораспределительной станции, в том числе учащиеся Краснослободского медицинского колледжа. Из них 36 человек были экстренно госпитализированы с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Обращения от учащихся колледжа стали поступать днем 21 сентября. У пострадавших выявили признаки отравления бытовым газом. Всего за медицинской помощью обратились 37 человек, в основном это студенты медицинского колледжа в возрасте от 16 до 20 лет.

Подозреваемый свою причастность к произошедшему не признал. Мера пресечения в отношении Зубанкова в виде заключения под стражу избрана по 20 ноября 2023 года включительно.