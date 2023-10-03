В Удмуртии возбудили дело после нападения на водителя автомобиля газовой службы

В результате происшествия погибли два человека

ТАСС, 3 октября. Уголовное дело возбуждено в Удмуртии в связи с происшествием на автомобильной дороге, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по республике.

"Следственными органами СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 3 октября 2023 года вечером в городе Можге неизвестный мужчина напал на водителя служебного автомобиля аварийно-спасательной газовой службы, ранив его ножом. От полученных ранений потерпевший умер", - говорится в сообщении.

Управляя угнанным автомобилем на автодороге около села Алнаши злоумышленник выехал на встречную полосу в запрещенном месте и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП злоумышленник погиб на месте. Водителю грузового автомобиля оказана медицинская помощь.

"На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.