3 октября, 19:01,
обновлено 3 октября, 19:13

На севере Италии при падении автобуса с эстакады погибли как минимум 20 человек

ДТП произошло в Местре

РИМ, 3 октября. /ТАСС/. Автобус с пассажирами упал с эстакады в Местре - в материковом квартале Венеции. Как сообщает газета La Repubblica, существуют опасения, что в результате ДТП есть жертвы и раненые. Пока не уточняется, о каком автобусе идет речь - рейсовом или туристическом. На месте работают спасательные службы, полиция, а также несколько бригад скорой помощи.

Как уточняет агентство ANSA, авария произошла над железной дорогой, сообщение поездов между Местре и Венецией приостановлено.

Как минимум 20 человек погибли при падении автобуса с эстакады на севере Италии, сообщил мэр Венеции.

В новость были внесены изменения (22:13 мск) - добавлена информация о погибших. 

Теги:
Италия
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