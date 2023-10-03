3 октября, 20:21
Военная операция на Украине

ВСУ с начала суток выпустили по населенным пунктам ДНР 96 боеприпасов

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов в Ясиноватой ранение средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения

ДОНЕЦК, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с начала суток 29 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 96 боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Со стороны противника произведено 29 обстрелов, выпущено 96 боеприпасов, применялась реактивная артиллерия калибра 122 мм и ствольная артиллерия калибра 152, 155 мм", - написал Пушилин.

Он уточнил, что в результате обстрелов в Ясиноватой ранение средней степени тяжести получил мужчина 1958 года рождения. Кроме того, ранения средней степени тяжести получил житель Владимировки. Повреждены 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, в Ясиноватой, Новолуганском и Никитовском районах Горловки, а также два объекта энергетики в Горловке. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация