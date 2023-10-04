Губернатор Венето подтвердил, что погибшие в ДТП под Венецией - иностранцы

Лука Дзайя сообщил, что среди погибших и пострадавших есть несовершеннолетние

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор области Венето Лука Дзайя подтвердил, что погибшие в результате падения автобуса под Венецией - это в основном иностранцы разных национальностей.

"Жертвы и пострадавшие - разных национальностей, не итальянцы", - приводит его слова агентство ANSA. Среди погибших и пострадавших, по его словам, есть несовершеннолетние.

Согласно последней информации, погиб 21 человек, включая двух детей, и 18 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Они были доставлены в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. Есть данные, что среди пассажиров были украинцы, но власти официально не подтверждают эту информацию. Известно, что на месте происшествия были найдены украинские документы.

Новый автобус на смешанном топливе с использованием метана использовался для частной поездки, хотя он похож на рейсовый. Водитель, предположительно итальянец, погиб. Согласно некоторым данным, причиной ДТП могло стать его недомогание. Автобус ехал с небольшой скоростью.

Транспортное средство упало в районе железнодорожной станции с высоты не менее 10 м на электрические провода и загорелось. Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются. Огонь был быстро потушен, что позволило извлечь обгоревшие тела.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро объявил о гражданском трауре по погибшим. Соболезнования от имени правительства по поводу произошедшего выразила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла назвал ДТП ужасной трагедией.