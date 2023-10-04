4 октября, 00:11

Выброшенный штормом к Сахалину сухогруз Queen land снялся с якоря и отошел

Помощь экипажу не потребовалась

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Сухогруз Queen land под флагом Либерии, выброшенный штормом к берегу Сахалина в Углегорском районе, самостоятельно снялся с якоря. В помощи судно не нуждалось, сообщили в среду ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

"Судно снялось с якоря и отошло от берега. Главное, что никто не пострадал и экипаж в помощи не нуждался. Судно не село на мель", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас судно находится на значительном расстоянии от берега.

Сухогруз Queen land выбросило к берегу Сахалина во вторник из-за шторма, на борту находится экипаж в составе 22 человек - граждан Китая. По информации ООО "Восточная горнорудная компания", которая осуществляет свою деятельность в Углегорском порту, опасности разлива нефтепродуктов на судне не было. Сухогруз прибыл к Сахалину для транспортировки угля. 

Теги:
ЛиберияРоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация