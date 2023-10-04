Выброшенный штормом к Сахалину сухогруз Queen land снялся с якоря и отошел

Помощь экипажу не потребовалась

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Сухогруз Queen land под флагом Либерии, выброшенный штормом к берегу Сахалина в Углегорском районе, самостоятельно снялся с якоря. В помощи судно не нуждалось, сообщили в среду ТАСС в морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

"Судно снялось с якоря и отошло от берега. Главное, что никто не пострадал и экипаж в помощи не нуждался. Судно не село на мель", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас судно находится на значительном расстоянии от берега.

Сухогруз Queen land выбросило к берегу Сахалина во вторник из-за шторма, на борту находится экипаж в составе 22 человек - граждан Китая. По информации ООО "Восточная горнорудная компания", которая осуществляет свою деятельность в Углегорском порту, опасности разлива нефтепродуктов на судне не было. Сухогруз прибыл к Сахалину для транспортировки угля.