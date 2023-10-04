4 октября, 00:21

На Сахалине из-за порыва на сетях нарушилось водоснабжение в селе

Для жителей организовали подвоз питьевой воды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Порыв на сетях нарушил водоснабжение в селе Ольховка на Сахалине. Местный житель пытался устранить бытовую поломку в доме, что стало причиной аварии на трубопроводе, сообщили ТАСС в администрации муниципалитета.

"С раннего утра приступили к поиску места порыва. Жителям села обеспечили подвоз питьевой воды", - рассказал собеседник агентства.

По информации местных властей, пожилой мужчина без разрешения проник в колодец и перекрыл задвижку центрального водовода после бытовой поломки сантехники в доме. Обращаться в управляющую компанию он не стал. Произошел рост давления, что привело к порыву на сетях.

Село Ольховка находится в Углегорском районе на западном побережье Сахалина, в 3 км от районного центра. В нем проживает более 300 человек. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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