Бывшего министра природных ресурсов Бурятии обвиняют в превышении должностных полномочий

Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчину подозревают в совершении двух преступлений

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Экс-министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев обвиняется в превышении должностных полномочий при освоении бюджетных средств в рамках государственного контракта, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

"Бывший министр природных ресурсов и экологии республики обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Наиболее строгим наказанием за совершение данного преступления является лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - уточнили в ведомстве.

В сообщении пресс-службы не называется имя бывшего чиновника, но указывается время, в которое были совершены преступления. Пост министра природных ресурсов и экологии тогда занимал Сергей Матвеев, он был назначен на должность в марте 2021 года, покинул пост в апреле 2022 года.

"По версии следствия, обвиняемый в октябре 2021 года вопреки требованиям законодательства о контрактной системе заключил с единственным поставщиком три договора на проведение внешней экспертизы (строительного контроля) за выполнением работ по рекультивации свалки бытовых отходов в поселке Усть-Баргузин и неправомерно произвел их оплату в размере более 1,7 млн рублей", - отметили в прокуратуре. В декабре 2021 года обвиняемый, считает следствие, подписал дополнительное соглашение к контракту об увеличении стоимости выполняемых работ и размера авансового платежа исполнителю работ. Подрядчик рекультивацию свалки на сумму почти 80 млн рублей не провел.

"В целях возмещения ущерба предъявлен гражданский иск. Следствием в целях обеспечения взыскания причиненного вреда наложен арест на имущество стоимостью 2,8 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Незаконная свалка в поселке Усть-Баргузин рядом с озером Байкал была включена в перечень объектов нацпроекта "Экология". На участке площадью около 9 га было накоплено свыше 180 тыс. куб. м твердых бытовых отходов IV-V классов опасности. В 2022 году свалка была рекультивирована.