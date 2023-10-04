В Забайкалье возбудили дело из-за взрыва в котельной с двумя пострадавшими

По версии следствия, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не провели необходимый инструктаж подчиненных перед началом работы

ЧИТА, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в частной котельной в Чите, при котором пострадали два человека. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

"По результатам доследственной проверки по факту инцидента с отопительным котлом, в результате которого пострадали два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.

По версии следователей, сотрудники ООО "Энергокомплект" нарушили требования правил техники безопасности и не провели необходимый инструктаж работников предприятия перед началом работ. Также не был обеспечен контроль за их выполнением. В результате при неправильной эксплуатации котла произошла его разгерметизация.

Сейчас следователи работают с документами, которые изъяли из офиса компании. Будут назначены судебные экспертизы. Также допросят свидетелей инцидента, руководство и сотрудников предприятия.

Взрыв произошел 29 сентября в здании на улице 3-й Шубзаводской, 13 в Чите. Проводился пробный запуск котла, который отапливал складские помещения компании "Энергокомплект". По данным МЧС, произошла разгерметизация котла. Двое сотрудников получили травмы и ожоги. Их госпитализировали в отделение реанимации городской больницы №1. Прокуратура и следственное управление СКР по Забайкальскому краю начали проверки.