В Красноярском крае возбудили дело после избиения девочки одноклассницами

За ходом расследования будет следить председатель СК России Александр Бастрыкин

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы тремя ученицами параллельного класса в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Следственными органами <…> проводится процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений 14-летней девочки ее сверстницами. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремину А.Л. возбудить по данному факту уголовное дело, доложить о результатах его расследования. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что три школьницы набросились на девочку во дворе рядом с образовательным учреждением в Ачинске и избили ее.

По данным регионального главка МВД, с девочками и их родителями провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних и руководители отдела полиции.

В начале октября стало известно, что в Ачинске Красноярского края три девочки из параллельного класса избили школьницу. Ребенка госпитализировали.