4 октября, 02:47

В результате стрельбы в университете в США пострадали четыре человека

Газета The Baltimore Banner передает, что стрельба продолжается

ТАСС, 4 октября. По меньше мере четыре человека пострадали в результате стрельбы в одном из корпусов Государственного университета Моргана в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщила газета The Baltimore Banner.

Отмечается, что сейчас стрельба продолжается. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

Полицейские прибыли на место происшествия. Федеральное бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ направило своих представителей для помощи правоохранительным органам. 

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США
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