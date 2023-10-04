На Алтае задержали мужчину, планировавшего совершить взрыв мэрии

Он прибыл в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации

БАРНАУЛ, 4 октября. /ТАСС/. Мужчина из Челябинской области, планировавший совершить подрыв администрации Рубцовска Алтайского края по указанию проукраинской террористической организации, задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"Задержан гражданин России, 1988 года рождения, прибывший в регион для совершения теракта по заданию запрещенной проукраинской террористической организации. <…> Он прибыл в Алтайский край, где должен был с помощью самодельного взрывного устройства совершить подрыв здания администрации города Рубцовска. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ)", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что мужчина родом из Челябинской области. Находясь за рубежом, он вступил в состав террористической организации, после чего и прибыл в регион по указанию куратора. При проведении обыска в его временном месте жительства, были найдены прекурсоры для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе кустарно изготовленное взрывчатое вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Мужчине предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.