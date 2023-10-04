ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами несколько районов Брянской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) несколько населенных пунктов Брянской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

"Украинские террористы обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек", - написал он.

По словам губернатора, в настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. "Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий, последствия обстрелов и разрушений уточняются", - добавил Богомаз.