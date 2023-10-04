Самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, группа следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ, которая следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

"Ночью 4 октября пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки против объектов на территории Российской Федерации. <…> В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", - заявили в министерстве.

Также дежурные средства ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.