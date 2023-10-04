4 октября, 04:30

В Индии после наводнения без вести пропали не менее 23 военных

© ТАСС/ Reuters

Информации о погибших и пострадавших не поступало

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 23 военнослужащих индийской армии пропали без вести в штате Сикким на северо-востоке Индии после наводнения. Об этом сообщила пресс-служба Восточного командования ВС Индии.

Наводнение было вызвано проливными дождями в среду в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях на северо-востоке Сиккима. Ситуацию усугубил сброс воды с расположенной на реке Тиста ГЭС. Ее уровень вырос на 4-6 м, потоки снесли армейские расположения вдоль речной долины.

"По меньшей мере 23 военнослужащих пропали без вести, несколько армейских автомобилей погребены под селевой массой. Ведется поисковая операция", - цитирует телеканал NDTV заявление армии.

О пострадавших и погибших в результате наводнения пока не сообщается. Потоки воды разрушили некоторые дороги. Власти Сиккима призвали граждан проявлять бдительность, особенно в низменных районах штата, находящегося в Гималаях. 

Теги:
Индия
© Информационное агентство ТАСС
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