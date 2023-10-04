4 октября, 04:34,
обновлено 4 октября, 04:45
Теракт в Анкаре

МВД Турции установило личность смертника, устроившего теракт в Анкаре

EPA-EFE/ NECATI SAVAS
© EPA-EFE/ NECATI SAVAS

Им оказался член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Турции установило личность смертника, устроившего теракт возле здания МВД в Анкаре, им оказался член запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана (РПК).

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"В результате изучения ДНК было установлено, что вторым террористом был Озкан Шахин, состоящий в сепаратистской организации РПК", - говорится в распространенном заявлении МВД.

Ранее было также установлено, что другим исполнителем теракта был еще один член РПК Хасан Огуз.

В МВД добавили, что начатое расследование и борьба с терроризмом будут продолжены. 

Теги:
ТурцияТеракт в Анкаре
© Информационное агентство ТАСС
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