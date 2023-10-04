Силы ПВО сбили 19 беспилотников над Белгородской областью

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждены административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Российская система ПВО сбила 19 беспилотных летательных аппаратов над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. Повреждены административное здание в Белгороде, дом в селе Шишино Белгородского района и три автомобиля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня между 01:00 и 02:00 ночи сработала наша система ПВО над Белгородом, Белгородским районом и Корочанским районом. По предварительным данным, была атака беспилотников. Сбито, тоже по предварительным данным, порядка 19 объектов. Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены три автомобиля", - написал он.

По словам губернатор, в настоящий момент специалисты проводят территориальный обход. "Уточним, есть ли еще какие-то повреждения. Сразу же приступим к исправлению ситуации", - добавил Гладков.