В Самарской области в массовом ДТП погибли два человека

Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе

ТАСС, 4 октября. Три легковых автомобиля и грузовик столкнулись на трассе в Самарской области. Погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В настоящий момент известно, что в 08:00 (7:00 мск) на 1 124-м км автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение трех легковых автомобилей и большегруза. Погибли водитель и пассажир одной из легковых автомашин. Данные уточняются", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оцепили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. "Устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.

В управлении уточнили, что движение на трассе перекрыли. "Объезд через Шенталу. На месте ДТП движение транспорта закрыто, на время проведения следственных действий", - сказали в пресс-службе, предложив выбирать альтернативные пути объезда.