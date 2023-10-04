На Камчатке спасатели обнаружили тело одного из мужчин, пропавших на реке Паужетка

Второго человека не нашли

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке обнаружили тело одного из двух мужчин, пропавших на реке Паужетка при форсировании водоема вечером 2 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Тело было найдено ориентировочно в 5 км в районе слияния рек Паужетки и Озерной. Судьба второго человека остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в районе временной переправы, организованной через реку Паужетка к одноименному рабочему поселку. Там в связи с подъемом уровня воды во время циклона при попытке форсирования реки перевернулись два внедорожника. Пять человек смогли выбраться на берег, двое - пропали без вести.

В августе этого года на Камчатке селевыми потоками смыло мост, соединяющий поселки Озерновский и Паужетка. Мост не стоит на балансе края и района, он был возведен для промышленных нужд. Глава Усть-Большерецкого района Кирилл Волков в конце сентября сообщил губернатору Камчатки Владимиру Солодову, что ведутся работы по подсчету материалов для восстановления объекта.