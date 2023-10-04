В Красноярске потушили пожар на алюминиевом заводе

Площадь возгорания составила 50 кв. м

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Возгорание на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) ликвидировали, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

"В 12:31 (08:31 мск) пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Утром в среду на заводе загорелся трансформатор. Площадь пожара составила 50 кв. м. Пострадавших нет. Пресс-служба предприятия сообщила, что завод работает в штатном режиме. Региональное управление Роспотребнадзора проводит мониторинг качества атмосферного воздуха на территории ближайшей жилой застройки.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.