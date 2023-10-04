В Югре мошенники обманули супружескую пару на 17 млн рублей

По факту произошедшего возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении супружеской пары из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа, которые в попытке раскрыть преступную цепочку перевели неизвестным более 17 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Супруги из Сургута, "раскрывая преступную цепочку", перевели мошенникам более 17 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 32-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Далее ей поступил звонок от мнимого представителя банка, который предложил аннулировать оформленные займы, для чего все финансы необходимо временно перевести на резервный счет, с которого невозможно будет обналичить деньги. "После этого с ней связался лжесиловик и пообещал раскрыть преступную цепочку. От него в мессенджере женщина получала инструкции, следуя которым она приобрела новый телефон, установила на него программу для бесконтактной оплаты. Женщина оформила кредиты и перевела неизвестным свыше 11,1 млн рублей, затем более 6,7 млн рублей, взятых за счет займов, перевел мошенникам ее супруг", - уточнили в пресс-службе.

Супруги до последнего были уверены, что помогают силовикам в раскрытии преступления. И только когда их кредитный потенциал был исчерпан они поняли, что их обманули и написали заявление в полицию.