4 октября, 06:41

Под Волгоградом умер попавший под школьный автобус мальчик

Ему было 10 лет

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Мальчик, который попал под колеса школьного автобуса в Волгоградской области в поселке Быково, умер в больнице, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Ребенка доставили в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии", - сказал сотрудник облздрава. Из Волгограда в Быковский район прибыл детский специалист по экстренной хирургии для оказания помощи ребенку. "Ребенок скончался в реанимации, несмотря на усилия медиков", - сказал он.

Накануне в поселке Быково, отъезжая от школы, 57-летний водитель задним колесом наехал на 10-летнего ребенка. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что ребенок выбежал с парковой зоны на дорогу.

По информации руководителей образовательной организации, стаж водителя на автобусе составляет 20 лет, из которых 13 лет - на школьном автобусе. Характеризуется как ответственный, добросовестный сотрудник. Работал без нарушений ПДД. Обучение по курсам переподготовки водителей проходил систематически, также проходил медицинское освидетельствование.  

Теги:
РоссияВолгоградская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация