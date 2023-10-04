Под Волгоградом умер попавший под школьный автобус мальчик

Ему было 10 лет

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Мальчик, который попал под колеса школьного автобуса в Волгоградской области в поселке Быково, умер в больнице, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения региона.

"Ребенка доставили в центральную районную больницу в крайне тяжелом состоянии", - сказал сотрудник облздрава. Из Волгограда в Быковский район прибыл детский специалист по экстренной хирургии для оказания помощи ребенку. "Ребенок скончался в реанимации, несмотря на усилия медиков", - сказал он.

Накануне в поселке Быково, отъезжая от школы, 57-летний водитель задним колесом наехал на 10-летнего ребенка. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что ребенок выбежал с парковой зоны на дорогу.

По информации руководителей образовательной организации, стаж водителя на автобусе составляет 20 лет, из которых 13 лет - на школьном автобусе. Характеризуется как ответственный, добросовестный сотрудник. Работал без нарушений ПДД. Обучение по курсам переподготовки водителей проходил систематически, также проходил медицинское освидетельствование.