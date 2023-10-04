4 октября, 06:34,
обновлено 4 октября, 06:41

Суд заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии

Марина Овсянникова. Александр Щербак/ ТАСС
Марина Овсянникова
© Александр Щербак/ ТАСС

Бывшего редактора Первого канала признали виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову к 8,5 года лишения свободы, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

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"С учетом позиции прокуратуры суд приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, 15 июля прошлого года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.

Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года. Ее местонахождение неизвестно, она объявлена в международный розыск. В ее отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги:
Россия
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