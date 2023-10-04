В Челябинской области иностранца осудили на семь лет за покушение на сбыт героина

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана, входивший в межрегиональную преступную группировку, осужден в Челябинской области на семь лет колонии строгого режима за покушение на сбыт 1,3 кг героина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Сосновский районный суд Челябинской области признал гражданина Республики Таджикистан виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело было расследовано следственным органом УФСБ. По данным пресс-службы, иностранец был задержан сотрудниками управления в августе 2022 года в Сосновском районе. У него было обнаружено и изъято 1,3 кг героина. Наркодилер намеревался сбыть наркотики мелкими партиями через тайниковые закладки на территории регионов Уральского федерального округа.