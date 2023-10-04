4 октября, 08:04
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате атаки со стороны ВСУ повреждены более 10 домов и ЛЭП

Речь идет о Погарском, Севском и Климовском районах региона

ТАСС, 4 октября. Более 10 домов, несколько грузовых автомобилей и линия электропередачи (ЛЭП) повреждены в трех районах Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

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"В результате сегодняшней атаки ВСУ в Погарском районе повреждены 10 домовладений, в Севском - придорожный сервисный комплекс и несколько грузовых автомобилей, находящихся на стоянке, их количество уточняется. В Климовском районе повреждено несколько домовладений, зафиксирован обрыв ЛЭП", - проинформировал глава региона. 

Теги:
УкраинаРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьВоенная операция на Украине
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