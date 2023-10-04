Конгрессмен США, на которого напали недалеко от Капитолия, вернулся к работе

Согласно показаниям Генри Куэльяра, на него напали трое вооруженных мужчин в масках

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Генри Куэльяр (демократ, от штата Техас) вернулся к работе, после того как неизвестные напали на него неподалеку от Капитолия и угнали его автомобиль. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его информации, грабители напали на законодателя менее чем в 1,5 км от Капитолийского холма, где расположено здание заседаний Конгресса. "Когда конгрессмен Куэльяр парковал свою машину, трое вооруженных людей подошли к нему и угнали его автомобиль. К счастью, сам он не пострадал и сейчас работает с местными правоохранительными органами", - приводит агентство слова представителя политика Джейкоба Хохберга.

Согласно показаниям Куэльяра, на него напали трое вооруженных молодых людей в масках. Указывается, что позднее его белый кроссовер марки Toyota был обнаружен полицией. Предположительно, преступникам удалось скрыться. Ведется расследование.

AP подчеркивает, что "угон автомобиля конгрессмена отражает рост числа преступлений с применением насилия в столице страны в этом году". Как следует из сводки столичного управления полиции, "в этом году в округе произошло 753 угона автомобилей по сравнению с 360 случаями за аналогичный период прошлого года". Агентство уточняет, что из 113 арестов, произведенных в этом году за угоны автомобилей, две трети приходится на несовершеннолетних.