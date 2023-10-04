Суд в Свердловской области оставил под стражей экс-главу ГИБДД Ивделя по делу о взятке

Срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 12 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под стражей бывшего начальника ГИБДД города Ивделя Свердловской области Максима Анисимкова, который обвиняется в вымогательстве и получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемого Максима Анисимкова на постановление Серовского районного суда от 8 сентября 2023 года. <…> Рассмотрев материалы дела и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил без изменений постановление Серовского районного суда", - говорится в сообщении с уточнением, что срок содержания под стражей обвиняемому продлили до 12 ноября.

Анисимковазадержали 11 апреля. Ему предъявили обвинение по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере). По версии следствия, вечером 11 апреля 2023 года обвиняемый лично получил от гражданина деньги за непринятие мер по привлечению к административной ответственности лиц, допустивших нарушения правил дорожного движения. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что коррупционную деятельность пресекли региональное управление ФСБ совместно со службой собственной безопасности полиции.