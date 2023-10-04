МВД РФ объявило в розыск главу воюющего на Украине грузинского легиона

Ушанги Мамулашвили заочно привлечен в России к уголовной ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава воюющего на Украине вооруженного формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили, заочно привлеченный в России к уголовной ответственности в рамках дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД РФ.

"Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

СК России в конце июля текущего года заочно привлек к уголовной ответственности более 70 наемников из числа так называемого грузинского национального легиона за участие в боевых действиях на стороне Украины. В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ к уголовной ответственности был заочно привлечен гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили, известный в медиапространстве как Мамука Мамулашвили. Следствием установлено, что Мамулашвили в 2014 году создал "Грузинский национальный легион" и осуществлял вербовку выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей ЛДНР.