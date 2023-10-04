Под Калининградом ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Продолжается тление бытовых отходов, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Открытое горение на площади 400 кв. м ликвидировано на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Ельняки Калининградской области, где 3 октября произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Очаг открытого горения на полигоне ТБО в Ельняках площадью 400 кв. м ликвидирован. Вместе с тем продолжается тление бытовых отходов, проливку их проводят специалисты МЧС", - рассказали в пресс-службе.

К ликвидации возгорания на полигоне сейчас привлечено 8 человек личного состава и 3 единицы техники, накануне в работах участвовало от МЧС 26 человек и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что ситуация по состоянию атмосферного воздуха в ближайших от полигона населенных пунктах находится на контроле управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

На полигоне твердых коммунальных отходов вблизи поселка Ельняки уже происходил пожар в мае этого года, площадь горения тогда составила порядка 1 тыс. кв. м, тление складированных отходов наблюдалось на общей площади 5 тыс. кв. м.