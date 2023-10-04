СК возбудил дело о незаконной деятельности фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна

Также дело возбудили против религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной деятельности благотворительного фонда "Возрождение" Владимира Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение", деятельность которых признана на территории России нежелательной. От этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Южному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 25 ноября 2022 года группой лиц в Москве незаконно осуществлялась деятельность благотворительного фонда "Возрождение" Мунтяна и религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение", в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной на территории Российской Федерации.

"По уголовному делу следователями столичного СК совместно с оперативными службами проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, имеющие значения для следствия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности участников организованной преступной группы и их соучастников", - заключили в пресс-службе.