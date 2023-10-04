Жителю Омской области, угрожавшего сжечь сотрудника ДПС, вынесли приговор

Ему назначили наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима жителя Колосовского района, который 8 июля в состоянии алкогольного опьянения облил бензином и угрожал поджечь сотрудника ДПС и его машину. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Колосовский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). <…> Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказала Булихова.

Суд установил, что вечером 8 июля осужденный в состоянии алкогольного опьянения ехал со своим знакомым, который находился за рулем. Машину остановил сотрудник ДПС и составил протокол в отношении водителя, который не имел права управлять автомобилем и также был нетрезв. Пассажир начал спорить с полицейским и угрожал поджечь его, облив одежду и служебный автомобиль бензином. Мужчина был арестован, позднее он полностью признал свою вину.