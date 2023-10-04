Суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии бойца ВСУ, минировавшего жилые дома

В результате действий осужденного погибли трое жителей Северодонецка

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 20 годам лишения свободы военнослужащего 57-й мотопехотной бригады ВСУ Олега Бирина, устанавливавшего осколочные мины в жилых домах в Северодонецке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что в марте 2022 года Бирин, находясь в Северодонецке, осуществил минирование трех жилых домов по шоссе Строителей и прилегающей к ним территории. Преследуя цель максимально увеличить число возможных жертв среди мирного населения, он тщательно подбирал и камуфлировал места установки осколочных заградительных мин ОЗМ-72. В результате подрывов от минно-взрывных травм погибли трое северодончан - 41-летняя женщина, 57 и 65-летние мужчины", - сообщили в ГВП.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Бирина к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что в ходе предварительного следствия Бирин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.