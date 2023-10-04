В Москве с мест ДТП эвакуировали 134 мотоцикла

Работники службы эвакуации дежурят круглосуточно, благодаря чему удается оперативно устранять последствия аварий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эвакуаторы "Московского паркинга" переместили 134 мотоцикла с мест ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП".

"С начала года эвакуаторы "Московского паркинга" переместили 134 мотоцикла с мест ДТП. Это помогает быстро устранять последствия ДТП и избегать заторов", - сказали в пресс-службе.

Работники службы эвакуации дежурят круглосуточно, благодаря чему удается оперативно устранять последствия аварий.

"Мы перемещаем поврежденные в ДТП мотоциклы по заявкам экстренных служб. Это помогает избежать заторов на местах аварий и обеспечить проезд другим водителям. Продолжаем повышать комфорт и безопасность для всех участников движения, такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Водителей мотоциклов призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения: погода меняется, поэтому необходимо быть более осторожными.