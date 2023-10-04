В массовом ДТП в Ростовской области пострадали пять человек

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием шести автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Сегодня в 09:10 мск на 867-м км трассы М-4 "Дон" поступило сообщение о ДТП с участием шести легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пять человек пострадали, направлены в ЦРБ для обследования", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после ДТП произошел разлив топлива. Спасатели устранили последствия аварии.