В водоеме на Камчатке произошел разлив нефтепродуктов

Причину загрязнения выясняют специалисты

ТАСС, 4 октября. Камчатские спасатели ликвидируют нефтеразлив в водоеме "Кабан-ручей" в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба КГКУ "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае".

"В Петропавловске-Камчатском ликвидируют разлив нефтепродуктов в "Кабан-ручье". Работы проводятся силами спасателей отряда по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Информация об обнаружении мазута и масляных пятен в ручье поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Камчатскому краю утром 4 октября от очевидцев", - говорится в сообщении.

Рядом с водоемом расположено несколько социально значимых объектов, в том числе Вторая городская больница и детский сад. Сегодня спасатели собрали 600 л нефтепродуктов. Завтра работы по ликвидации нефтеразлива будут продолжены. Причину загрязнения выясняют специалисты.