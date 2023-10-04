Суд в Приморье отменил решение о незаконности включения журналиста в реестр иноагентов

Ведомство удовлетворило апелляцию

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Приморье удовлетворил апелляцию и отменил решение о незаконности включении журналиста в реестр иностранных агентов, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края в своем Telegram-канале.

"Административный ответчик, не согласившись с вынесенным судебным актом, обжаловал его в Приморский краевой суд. <...> Коллегия вынесла решение, согласно его резолютивной части, оглашенной в открытом судебном заседании, апелляционная жалоба административного ответчика удовлетворена, решение Советского районного суда от 18.07.2023 отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении требований, заявленных в административном иске", - говорится в сообщении.

10 марта Минюст России вынес распоряжение о включении журналиста в реестр иностранных агентов, поскольку он, являясь создателем и администратором социальных интернет-пабликов News.Vl, распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, собственные деструктивные материалы, поддерживающие западные тезисы о нелегитимном характере действующей власти в РФ, находясь под иностранным влиянием и проживая за пределами Российской Федерации в недружественных странах. В июле Советский районный суд, удовлетворив иск журналиста, признал незаконным распоряжение о его включении в реестр иноагентов.