В Северном Китае семь человек отравились угарным газом

Инцидент произошел на предприятии по переработке кукурузы в деревне Синпин уезда Утай, сообщило Центральное телевидение Китая

ПЕКИН, 4 октября. /ТАСС/. Семь человек погибли в результате предполагаемого отравления угарным газом в провинции Шаньси (Северный Китай). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел во вторник на предприятии по переработке кукурузы в деревне Синпин уезда Утай. По данным местных властей, предварительное расследование установило, что жертвы умерли от отравления угарным газом.

Сначала в завальную яму сушильного цеха комбината, который был остановлен с начала этого года, спустился один человек, затем на помощь ему туда же спустились еще шестеро. Все они позже были обнаружены спасателями в бессознательном состоянии. Попытки оказать им медицинскую помощь были безуспешны.