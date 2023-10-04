В больнице умер подросток, которого в сентябре избил неизвестный на севере Москвы

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний молодой человек

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Подросток, избитый в сентябре неизвестным на Лобненской улице в Москве, умер в больнице от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний молодой человек. Фигуранту уголовного дела по факту происшествия будет предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).