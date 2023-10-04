На юге Красноярского края произошел пожар в магазине и автосервисе

Площадь возгорания составляет 600 кв. м

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Магазин загорелся в Минусинске на юге Красноярского края, огонь перекинулся на автосервис. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"В Минусинске загорелся магазин, огонь перекинулся на соседний автосервис. Информация о пострадавших не поступала. Огнеборцами МЧС России снята угроза перехода пожара на другие строения", - говорится в сообщении.

По сообщзению пресс-службы регионального главка МЧС, его локализовалм на площади 600 кв. м. "В 17:01 (13:01 мск) локализация огня в Минусинске на площади 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 27 человек и 9 единиц техники.

В новость внесены изменения (13:35 мск) - добавлена информация о локализации пожара.