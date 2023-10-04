Суд рассмотрит жалобу на приговор совладельцу "Суммы" Магомедову 19 октября

В ноябре 2022 года его приговорили к 19 годам лишения свободы за хищение 11 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 19 октября рассмотрит жалобу на приговор совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и другим осужденным по его делу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил рассмотрение жалобы по делу Магомедовых и других фигурантов дела на 10:00 мск 19 октября", - сказали в суде.

В ноябре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы, признав его виновным в создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов осужден на 18 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них должен выплатить по 2,5 млн рублей штрафа.

Другим фигурантам дела суд назначил от 7 до 12 лет лишения свободы: бывшему гендиректору АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергею Полякову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, бывшему начальнику департамента экономической безопасности ОЗК Роману Грибанову - 10 лет колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей, гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову - 7 лет колонии общего режима со штрафом 700 тыс. рублей, бывшему главе компании "Интэкс" Артуру Максидову - 12 лет колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей.

Магомеду Магомедову по одному эпизоду незаконного приобретения оружия судья исключила квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору", а по второму - незаконную перевозку, оставив только приобретение и хранение оружия. Суд постановил также лишить обвиняемых всех государственных наград.