В Югре руководитель нефтекомпании выплатил более 1 млрд рублей налогов, пени и штрафа

Против него возбудили уголовное дело об уклонении от выплаты сборов в бюджет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Руководитель нефтекомпании в Ханты-Мансийском автономном округ выплатил более 1 млрд рублей налогов, пени и штрафа после возбуждения уголовного дела об уклонении от выплаты сборов в бюджет. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Югре.

"В результате принятых СК РФ мер во взаимодействии с налоговой службой руководитель коммерческой нефтедобывающей компании уплатил всю сумму недоимки по налогам, а также пени и штраф, пополнив бюджет государства более чем на один миллиард рублей", - сказано в сообщении.

По версии следствия, руководитель нефтекомпании для получения всей прибыли от деятельности предприятия уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 635 млн рублей, предоставив декларации с ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом контрагентов.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ) по материалам проверки УФНС России по Югре.