4 октября, 11:04

В центре Цхинвала застрелили мужчину

В республике объявили план "Перехват"

ЦХИНВАЛ, 4 октября. /ТАСС/. Молодой мужчина погиб в результате стрельбы в центре столицы Южной Осетии - Цхинвале, в республике объявлен план "Перехват" по задержанию преступников. Об этом сообщила пресс-служба в МВД закавказской республики.

"В Южной Осетии объявлен план "Перехват" в связи с проведением оперативно-разыскных мероприятий по задержанию подозреваемых в совершении убийства жителя Цхинвала. Преступление произошло на улице Советская. Неизвестными лицами совершено убийство 29-летнего жителя Цхинвала Сергея Цаголова. С места происшествия подозреваемые скрылись", - сообщили в ведомстве.

В МВД уточнили, что на месте убийства работают сотрудники правоохранительных органов, злоумышленников ищут. 

Теги:
Южная Осетия
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