Главу управления Минспорта Дагестана Махачева допросили

Это произошло после задержания мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Начальника управления физической культуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбега Махачева допросили правоохранителями после задержания мэра Кизилюрта, бывшего главы Минспорта республики Магомеда Магомедова. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

"Вчера его, [начальника управления], допрашивали. Сегодня его нет на работе",- сказал собеседник агентства.

Накануне источник в администрации города сообщил ТАСС, что в здании мэрии прошли следственные мероприятия, главу города задержали.

Магомедов возглавляет Кизилюрт с мая 2021 года. Ранее он занимал должность главы Гергебильского района. С 2012 по 2021 год был министром физической культуры и спорта Дагестана.