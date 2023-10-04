В Иерусалиме полиция арестовала подозреваемых в нападении на христиан

Командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман поручил создать специальную следственную группу для борьбы с проявлениями нетерпимости в Старом городе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 октября. /ТАСС/. Пресс-служба израильской полиции сообщила об аресте пяти подозреваемых в нападениях на христианских священнослужителей и паломников в Старом городе Иерусалима.

"Окружная полиция Иерусалима арестовала пятерых подозреваемых за плевки в сторону христиан и у входа в церкви в Старом городе Иерусалима", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "командующий Иерусалимским округом полиции Дорон Турджеман поручил создать специальную следственную группу для борьбы с плевками и другими проявлениями нетерпимости в Старом городе против христиан". "Кроме того, было решено расширить оперативную деятельность, интеграцию технологических средств и изучить возможность наложения административных штрафов на этих нарушителей", - продолжили в полиции.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что полиция арестовала подозреваемых по подозрению в нападении. "Мы не потерпим проявления ненависти к кому-либо, будь то евреи, мусульмане или христиане, в Старом городе или где-либо еще в Иерусалиме. Насилие и ненависть, кем бы они ни проявлялись, неприемлемы", - приводит издание слова Турджемана.

3 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил нападения на христианских священнослужителей и паломников в Старом городе Иерусалима, а также пообещал принять "немедленные решительные меры" для предупреждения таких действий. Портал Ynet отмечает, что плевки и оскорбления в сторону христианских священнослужителей и паломников стали частыми в Иерусалиме в последнее время. По его данным, мэр города Моше Леон ранее заявил, что потребовал от полиции задержать злоумышленников и привлечь их к ответственности.