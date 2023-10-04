В Югре возбудили дело после нападения стаи бродячих собак на женщину

По версии следствия, инцидент произошел из-за "ненадлежащей организации" отлова бездомных животных в городе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина после нападения стаи бродячих собак на женщину в Нижневартовске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Югре.

"По поручению председателя СК РФ по факту нападения собак на 34-летнюю женщину в городе Нижневартовске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие полагает, что происшествие стало возможным в результате ненадлежащей организации в городе Нижневартовске работы по отлову бездомных животных", - сказано в сообщении.

Кроме того, в рамках уголовного дела проверяется информация, опубликованная в ряде СМИ, о других - как минимум семи - нападениях бездомных собак на людей, произошедших за последние дни в Нижневартовске.

3 октября местные СМИ и Telegram-каналы опубликовали видеозапись нападения стаи собак на женщину в Нижневартовске. Женщину спас ехавший мимо водитель, он отогнал животных и вызвал врачей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе окружной клинической больницы в Нижневартовске, женщине была оказана помощь, госпитализация ей не понадобилась.

Накануне в ходе встречи с жителями города Нягани губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила гражданам самостоятельно "пристраивать" бездомных собак. Об этом она сообщила, отвечая на один из вопросов, добавив, что в 2025 году в регионе планируется добиться ситуации, чтобы ни одно животное не оставалось на улице - у него должен появиться частный хозяин или муниципалитет.