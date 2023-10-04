Под Бердянском потушили пожар на мусорном полигоне

Угрозы повторного возгорания нет, сообщили в главном управлении МЧС России по региону

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Пожарные завершили тушение пожара на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Бердянском в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

"Работы по тушению пожара на полигоне ТБО под Бердянском полностью завершены. Угрозы повторного возгорания нет. На месте остается противопожарная техника полигона. Ведутся работы по выявлению причин возникновения пожара", - сообщил представитель регионального главка.

Пожар на полигоне ТБО под Бердянском произошел 28 сентября. В общей сложности огонь охватил площадь в 56 га. За первые сутки пожарные ликвидировали очаги открытого горения на площади 50 га. 2 октября пожарные локализовали возгорание на полигоне.