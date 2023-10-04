На Украине российского бизнесмена обвинили в незаконном завладении заводом во Львове

Игорю Чуркину грозит до 12 лет лишения свободы

МОСКВА, 4 октября /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заочно предъявило обвинения российскому бизнесмену Игорю Чуркину в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода и его отчуждении. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники ГБР предъявили обвинения Игорю Чуркину, который завладел недвижимым имуществом ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод"). Действия россиянина привели к убыткам предприятия более чем в 350 млн гривен [$9,56 млн]", - говорится в сообщении в Telegram-канале бюро.

По данным следствия, подозреваемый в 2005 году был избран председателем наблюдательного совета предприятия, а спустя три года организовал отчуждение восьми объектов его недвижимого имущества в пользу коммерческих структур по поддельным документам. Еще одно незаконное отчуждение имущества завода было проведено в 2016 году на основании поддельного решения суда, утверждают в ГБР. В настоящее время предприятие возвращено государству, информировали в ведомстве.

Уточняется, что россиянину инкриминируют статьи 358 (подделка официального документа) и 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.