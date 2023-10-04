В Туве в результате ДТП пострадали пять человек

Среди них есть трое детей

ТАСС, 4 октября. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП в районе села Ак-Тал в Туве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Тыва.

"В дежурную часть <…> поступило сообщение о том, что на 14-м км подъезда к селу Ак-Тал произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение двух транспортных средств. <…> В результате автоаварии в ГБУЗ РТ "Чеди-Хольское ММЦ" с различными травмами госпитализированы пять пассажиров автомобиля марки LADA 217230 - женщины 48 и 29 лет, также трое малолетних детей - 5, 6 лет и годовалый ребенок", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель LADA ХRAY выехал на встречную полосу и столкнулся с LADA 217230. "На момент происшествия участники дорожного движения ремнями безопасности не были пристегнуты, при этом малолетние пассажиры перевозились без детских удерживающих устройств. Проведенное на месте освидетельствование на состояние опьянения подтвердило наличие 0,54 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе у водителя автомобиля LADA ХRAY, у водителя LADA 217230 - результат отрицательный", - пояснили в ведомстве.