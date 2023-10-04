Задержаны подозреваемые в хищении 1 млрд рублей у Агентства по страхованию вкладов

По данным МВД, с 2013 по 2020 год они выводили деньги вкладчиков и клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бывший акционер и первый зампредседателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющие филиалами в Москве и Санкт-Петербурге задержаны по подозрению в хищении почти 1 млрд рублей у Агентства по страхованию вкладов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Центрального административного округа столицы по подозрению в хищении денежных средств кредитного учреждения задержаны бывший акционер и первый заместитель председателя правления коммерческого банка, а также экс-управляющие филиалами в Москве и Санкт-Петербурге", - сказала она.

По словам Волк, с 2013 по 2020 год они выводили деньги вкладчиков и клиентов путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. "Таким образом, Российской Федерации в лице Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" причинен ущерб в размере свыше 940 миллионов рублей", - добавила представитель ведомства.